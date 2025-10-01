アストラムラインが開業以来初めてとなる値上げを行い、新運賃での運行が始まりました。 改訂した運賃では、１２キロ以内の区間では３０円値上がりし、最低運賃が１９０円から２２０円となります。 アストラムラインを運行する広島高速交通は、値上げについてコロナ禍による収入の減少や電気設備などの老朽化により施設整備の更新に必要としています。 広島高速交通は１日乗車券を、９００円に値下げとするなど利用促進にも努め