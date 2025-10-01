インドネシアでイスラム系の学校の礼拝堂が崩壊した事故で、学生ら91人が下敷きになっている可能性があることが分かりました。インドネシアの東ジャワ州にあるイスラム系の寄宿学校では先月29日、礼拝堂が崩壊し、これまでに男子学生ら3人が死亡、およそ100人がけがをしました。インドネシア当局によりますと、現在も91人ががれきの下敷きになっている可能性があるということです。また、少なくとも6人の生存が確認されていますが