NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）は10月1日、「WideAngle マネージドセキュリティサービス SIEM&MDR」の提供を開始することを発表した。セキュリティデバイスのログを集約し、AIによる独自の脅威分析や被害を最小化する対処、脅威ハンティングなどにより、サイバー攻撃によるビジネスリスクを最小化するという。「WideAngle マネージドセキュリティサービス SIEM&MDR」○サービス開始の背景近年はサイバー