»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶¥¨¥ê¥¢¤Çº£½©¡¢½é³«ºÅ¡Öalter.¡×¤Î¤Û¤«¡ÖÅìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì 2025¡×¡ÖNIHONBASHI PUBLIC JAZZ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Åìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì 2025¡Ö¥¹¥­¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡ÖÅìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì2025¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶¼¼Ä®¡¦ËÜÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¡Ö¥¹¥­¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£10·î17Æü¤«¤é12·î14Æü¤Þ¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¾¦¶È¤ÈÊ¸²½¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ï©ÃÏÎ¢¤äÈ­¿¢¤¨¤Ê¤ÉÅÔ»Ô¤Î¡Ö¥¹¥­¥Þ¡×¤Ë