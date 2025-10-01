ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３０日（日本時間１日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ＝３回戦制）に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に今季のポストシーズン初本塁打となる先制ソロ、６回に超特大２ランを放ち、５打数２安打３打点だった。チームは１０―５で勝ち、地区シリーズ進出に王手をかけた。ドジャー・スタジアムが騒然となったのは初回先頭だった。右腕グリーンのカウント