資料 四国運輸局が2025年6月の宿泊旅行統計調査（第2次速報値）をまとめました。 6月の延べ宿泊者数は約100万人で、うち香川県が約35万人、愛媛県が約29万人、高知県が約18万人、徳島県が約18万人でした。 このうち外国人延べ宿泊者は四国全体で約14万人で、前年同期と比べて12.6％アップしました。うち香川県が約7万2000人（+0.9%）、愛媛県が約4万8000 人（+35.4%）、高知県が約8500人（-20.1%）、徳島県が約1万6000人