「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースがポストシーズン球団タイ記録となる１試合５発でレッズに大勝。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は先頭打者アーチを含む、ポストシーズン初の１試合２発で打線をけん引し「初戦取れていいゲームだったと思います。攻撃陣含めて最後まで攻めれたのがよかったと思います」と語った。ホームランショーの幕開けは初回だ