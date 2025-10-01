広島は１日、上本崇司内野手（３５）、中村健人外野手（２８）、宇草孔基外野手（２８）、松山竜平外野手（４０）、田中広輔内野手（３６）、河野佳投手（２４）、赤塚健利投手（２４）、育成の小林樹斗投手（２２）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。法大から１９年度ドラフト２位で加入した宇草は、戦力外通告に涙が止まらなかった。「来季は構想外だと言われました。カープに獲っていただいて、結果を出せず