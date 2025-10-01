１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ナレーション役の蛇（阿佐谷姉妹・渡辺江里子）と蛙（阿佐谷姉妹・木村美穂）のうち、なぜか蛇だけの登場に。ネットでは、この日のラストが関係しているのでは？の考察が上がった。この日の「ばけばけ」は、司之介（岡部たかし）が、知り合いという金成初右衛門（田中穂先）がもってきたウサギビジネスに手を出す。一匹５円のウサギが最高で６００円になった…という話