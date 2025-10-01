広島・上本崇司内野手（３５）が１日、来季の契約を結ばないことを通達された。上本は広陵から明大を経て、１２年度ドラフト３位で入団。粘り強い打撃と内外野をこなせる器用さ、そして気迫あふれプレーでチームを支えてきた。今季は５月２０日に１軍昇格を果たすも８月２日に２軍降格。１軍では２０試合の出場にとどまっていた。マツダスタジアムで報道陣に対応した上本は「１３年間、野球をやらせていただいた。正直体はボ