徳島市が生活保護費で国庫負担金を過大請求していた問題を調べる市議会調査特別委員会（百条委）が３０日開かれ、市生活福祉第１課の元係長と現係長２人に対する証人尋問があった。元係長は「前任者から問題が『爆弾』という名で引き継がれていた」と明かした。元係長は２０１８年に同課管理係長になった引き継ぎの際に「係長で抱えられる問題ではなく、上司が対応する事案だ」と説明を受けたという。２２年の会計検査院の調査