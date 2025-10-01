佐伯警察署 大分県佐伯市に住む80代の女性が息子をかたったオレオレ詐欺で100万円をだまし取られる被害にあいました。 警察によりますと9月22日、女性の自宅の固定電話に息子を名乗る男から電話があり、「投資で儲かったことで税金が発生した。自分では払えないので、代わりに150万円払って欲しい。このことは、誰にも言わないでくれ」などと言われました。 女性は、困った息子を助けてあげたいと思い100万円を用意し、電