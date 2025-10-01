Ｈａｍｅｅは３日続落。９月３０日取引終了後、２６年４月期連結業績予想について売上高を２５５億２８００万円から２３２億８５００万円（前期比１．７％増）へ、営業利益を２９億２０００万円から２０億７３００万円（同１１．９％減）へ下方修正すると発表した。傘下のＮＥがスピンオフ上場に伴って連結子会社から外れるため。今回の下方修正後の業績数値は、２５年４月期決算短信で公表していたスピンオフ実施を想定した予想