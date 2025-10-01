ＡＮＡＰホールディングスが大幅反発している。９月３０日の取引終了後、ビットコインを追加取得したと発表しており、好材料視されている。投資金額は１億６０４０万円で９．３９９９ＢＴＣを購入した。これにより、保有するビットコインは１１１１．０２２９ＢＴＣとなり、９月２９日終値ベースでの評価損益は２２億２５６２万８７１円となっている。 出所：MINKABU PRESS