アトレティコ・マドリーのFWアントワーヌ・グリーズマンが同クラブで通算200得点を記録した。30日に開催された欧州CLリーグフェーズ第2節でA・マドリーはフランクフルトをホームに迎えた。前半33分までに2点を先行すると、45+1分にグリーズマンが魅せる。左サイドからPA内に持ち込んだFWフリアン・アルバレスのラストパスを左足で合わせてネットを揺らし、チーム3点目を記録した。すでに昨年1月にクラブ歴代最多得点者となっ