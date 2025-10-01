ダイドーグループホールディングスは軟調。９月３０日取引終了後、国内飲料事業の月次販売状況（本数ベース、速報値）を発表した。９月度（８月２１日～９月２０日）は前年同月比５．４％減。今期におけるここまでの累計（２～９月度）は前年同期比２．５％減だった。 出所：MINKABU PRESS