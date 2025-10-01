´Ú¹ñ¤Ç³°¹ñ¿Í²È¼ç¤¬¼Ú²È¿Í¤ËÊÝ¾Ú¶â¤òÊÖ¤»¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊÝ¾Ú»ö¸Î¡×¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°­¼Á¤Ê²È¼ç¤Î¹ñÀÒ¤¬Ä´ºº¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÆüËÜ¤âÃæ¹ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡×´Ú¹ñ¤â¥É¥ó°ú¤­¤·¤¿°­¼ÁÆ°²è10·î1Æü¡¢½»ÂðÅÔ»ÔÊÝ¾Ú¸ø¼Ò¡ÊHUG¡Ë¤¬¹ñ²ñ¹ñÅÚ¸òÄÌ°Ñ°÷²ñ½êÂ°¤Î¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¥­¥à¡¦¥Ò¥¸¥ç¥óµÄ°÷¤ËÄó½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°¹ñ¿ÍÄÂÂß¿Í¤ÎÊÝ¾Ú»ö¸Î¤¬2024Ç¯¤Ë53·ï¡¢»ö¸Î³Û140²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó14