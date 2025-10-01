北海道北広島市で2人が死亡した放火殺人事件の裁判で、札幌地検は2025年10月1日、一審の無罪判決を不服として札幌高裁に控訴を申し立てました。この裁判は、北広島市で2022年9月、生活困窮者向けのアパートに火をつけ、男女2人を死亡させたとして、荻野正美被告が殺人と放火の罪に問われました。裁判では責任能力の有無が争点となりましたが、9月17日、一審の札幌地裁は「刑事責任を問えない」として無罪判決を言い渡しまし