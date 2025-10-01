北海道電力は10月11日、北海道エアポート函館空港事業所と共同で、「江差追分南檜山祭りin函館空港」を函館空港国内線旅客ターミナルビルにて開催する。「江差追分南檜山祭りin函館空港」同イベントは、南檜山地域の自治体(江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町)および道南地域の振興に取り組む関係団体が連携し、檜山地域の文化・観光振興を目的として開催するもの。当日は、函館空港国内線旅客ターミナルビルの1階エスカレーター