KDDIは9月30日、さつきとmooca（モカ）が提供するデジタルサイネージサービス「mooca サイネージ」に、製品やサービスと通信を一体化する「ConnectIN（コネクティン）」を導入することを発表した。「ConnectIN」とは、これまでの月額通信料金のビジネスモデルとは異なり、メーカーなどの製品に一定期間の通信料を組み込んで販売し、製品ユーザーに対してはKDDIから通信料金を請求しないビジネスモデル。教育機関やビル施設、小売業