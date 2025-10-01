通算203勝を挙げたV9時代のエースで、巨人監督も務めた堀内恒夫さん（77）が1日、自身のブログを更新。今季ラスト登板となった前日9月30日の中日戦（東京D）で6回4安打2失点と好投し、史上4人目の日米通算200勝を達成した巨人の田中将大投手（36）を祝福するとともに、好リードでマー君を引っ張った1学年下の小林誠司捕手（36）らチームメートを称えた。「田中将大日米通算200勝おめでとう！」のタイトルでエントリー。「