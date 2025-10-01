兵庫県芦屋市の高島崚輔市長【ニューヨーク共同】米誌タイムは9月30日、世界で最も影響力がある「次世代の100人」を発表し、兵庫県芦屋市の高島崚輔市長（28）を選出した。2023年当時、日本では史上最年少となる26歳で市長に初当選し「長老政治が支配的な日本で型破りな存在だ」と評価した。今回は他にサッカーのスペイン1部リーグのバルセロナで活躍するヤマル選手（18）、9月に射殺された米保守系活動家チャーリー・カーク氏