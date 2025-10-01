広告収入が150億円を突破し、邦画の実写歴代2位となる大ヒット映画『国宝』は、歌舞伎という伝統芸能に生きる役者たちの宿命と覚悟を描き、多くの観客を魅了しました。今回ご紹介するドキュメンタリー『伝統と革新 蒼き想い 〜八代目尾上菊五郎 六代目尾上菊之助 重責と覚悟の120日〜 ノーカット完全版』は、その“リアル版”とも言える迫力の一作です。父・八代目尾上菊五郎（本名：寺嶋和康）と、息子・六代目尾上菊之助（本名：