Amazonが2025年10月1日(水)、スマートスピーカー「Echo」シリーズの新ラインナップとして、Echo Dot Max、Echo Studio、Echo Show 8、Echo Show 11の4製品を発表しました。Echo Dot MaxはEchoシリーズの完全新製品で、内部設計を一から見直して新たな音響体験を実現した製品となっています。Amazon Echo新ラインアップ4製品を発表 - About Amazon Japanhttps://www.aboutamazon.jp/news/devices/new-echo-series-2025-fall◆Echo D