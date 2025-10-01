【女子旅プレス＝2025/10/01】ウェスティンホテル東京（東京都目黒区）では、グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）とのコラボレーションアフタヌーンティー「EN-CHANTED BITE（エンチャンテッド・バイト）」を、2025年10月1日（水）から12月31日（水）までの期間限定で提供する。【写真】ニュウマン高輪に新サウナ施設「高輪SAUNAS」誕生へ◆約3ヶ月限定「EN-CHANTED BITE」アフタヌーンティー提供開始「EN-CHANTED BITE」