2017年にビーズログ文庫（KADOKAWA）より小説第一巻が刊行され、2018年より『月刊プリンセス』（秋田書店）にてコミカライズが連載されている『茉莉花官吏伝』のアニメ化が決定。特報PV、原作者らからのお祝いイラスト＆コメントが到着した。【動画】とある後宮の女官が、特技をきっかけに皇帝に見初められて――？『茉莉花官吏伝』特報PV本作は、“物覚えが良い”とある後宮の女官が、特技をきっかけに皇帝に見初められて始