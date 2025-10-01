ＪＲＡは１０月１日、米国遠征中のミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝が９月２６日から２８日にかけて、サンタアニタパーク競馬場で計７鞍に騎乗したと発表した。２７日は４ＲのシティーオブホープマイルＳ・Ｇ２（芝１６００メートル＝６頭立て）でジオジョーに騎乗し４着。リーズベイビーガールで参戦した１０ＲのジョンシーハリスＳ・Ｇ３（芝１３００メートル＝１２頭立て）では、好スタートからハナを奪うも、ゴール直