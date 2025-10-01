オークス馬で、前哨戦のローズＳを快勝したカムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が栗東・ＣＷコースで追い切られた。前走後、コースでの追い切りは初だったが、しっかりとした脚取りで６ハロン８３秒６―１１秒６をマークした。友道調教師は「間隔も詰まっているので、無理せずに落ち着き重視で。馬場入りもスムーズで、いい追い切りでした」と納得の表情を浮かべた。１週前追い切りとなる来週は実