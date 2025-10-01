２１年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたエフフォーリアの全妹という良血馬で、前走の紫苑Ｓで２着に好走したジョスラン（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）が、次走の秋華賞（１０月１９日、京都）に向けて今週末に美浦トレセンに帰厩する。同馬を管理する鹿戸調教師が１０月１日、明かした。そこから１週前となる１０月８日に栗東へ移動して、滞在でＧ１に向かう青写真だ。鹿戸調教師は「水曜日に向こうに行って、日