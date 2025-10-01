◆米大リーグワイルドカードシリーズ第１戦ドジャース１０―５レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは、ポストシーズン初戦だったワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦で快勝して突破に王手をかけ、第２戦は山本由伸投手（２７）が先発する。試合前に会見に出席した山本は「大事な一戦になりますけど、いつものローテーションとそこまで変わらず自分のするべきこと