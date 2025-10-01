三重県鈴鹿市の社会福祉法人の役員選任をめぐり、3500万円の賄賂を受け取った罪に問われている元理事長の男に、執行猶予付きの判決が言い渡されました。 社会福祉法違反の罪に問われているのは鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の元理事長、四宮慶太郎被告（59）です。 起訴状によりますと四宮被告は2022年、かがやき福祉会の運営に関わっていた人物と共謀し、適正な手続きを踏まず、和歌山県の不動産管理業の男