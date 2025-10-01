韓国ボーイズグループ・BTOBのメンバーで俳優のユク・ソンジェ（30）が「2025 第9回大韓民国青年の日」公式広報大使に任命された。ソンジェは9月13日、ソウル汝矣島（ヨイド）にある国会議員会館の大会議室で行われた記念式典に参加し、記念盾を授与された。 【写真】俳優としても欠かせない存在にドラマ「トッケビ」でも話題 多くの青年や関係者が集まる中、ソンジェは広報大使としての初仕事を開始。