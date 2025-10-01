モデルでタレントの鈴木奈々（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーカットを公開した。【写真】セクシー！ランジェリー姿を披露した鈴木奈々鈴木は、写真とともに「最近ふっくらしたねって言われます。身長154センチ体重51キロです」と投稿。ファンからは「セクシーです！」「ステキです」「ナイスボディー」などといった感想が相次いで寄せられている。