モトローラ・ジャパンは9月30日、フリップ式の折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」とソフトバンク向け「motorola razr 60S」、NTTドコモ向け「motorola razr 60d」を10月10日に発売することを発表しました。3.6インチ大画面のアウトディスプレイを搭載し、独自AI機能「moto ai」のパフォーマンスと機能を向上した最新モデル。モトローラオンラインショップの販売価格は13万5800円（税込）。ヒンジの耐久性を向上3.6イン