昨年同時期に自民党総裁選の動きについて取り上げたが、1年ほどで石破総理が退任を発表。奇しくも同じ流れで総裁選が行われることになった。なお、新総裁は自由民主党総裁選挙を通じて今月4日に選出される見通し。▼国内情勢は依然として厳しさを増している。コメ不足に伴うコメ価格高騰をはじめ食品の値上がりは今も続いており、景気の停滞感は一向に解消されていない。ガソリンの暫定税率はようやく引き下げられる見通しとなって