「ハンバーガーで未病対策!?」。日清食品は独自の栄養最適化テクノロジーにより、そんな未来の実現を目指している。同社は9月25日に開業した「Toyota Woven City」（静岡県裾野市）に参画。おいしさと33種類の栄養素の完全なバランスを追求した「オリジナルハンバーガーセット」「魚介トマトソースパスタ」「魯肉飯」など約50メニューを提供できる体制を整えた。その「最適化栄養食」がWell-beingに対する有効性などの実証実験を行