懐かしの「カセットレコーダー」が、パステルカラーがかわいいチャーム付きのカプセルトイになって登場！手のひらサイズながら、録音と再生ができる本格的な仕様なんです。全国のカプセルトイ自動販売機にて、9月29日（月）より順次販売がスタートしたので、見つけたらぜひゲットしてみて。「カセットレコーダー」のカプセルトイがエモかわいい「カセットレコーダー」とは、カセットテープに音声を記録・録音するオーディオ機器の