宝塚記念２着後、休養していたベラジオオペラは引き続き横山和とのコンビで香港Ｃ・Ｇ１（１２月１４日・香港シャティン、芝２０００メートル）に直行する。管理する上村師が１日、明かした。トレーナーは「今から天皇賞・秋（１１月２日・東京、芝２０００メートル）に持って行けそうな感じもありますが、気候の変化に弱い馬でもありますし、使ってしまうとベストで臨めない。香港でいいパフォーマンスをするために１本にしまし