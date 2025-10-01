日本アクセスは、冷凍食品・アイスクリームのNo.1を決める総選挙「フローズンアワード2025」を開催する。第13回目を迎える今年のフロアワは約190品がエントリー。冷凍食品は「冷凍野菜・果実」「おかず」「麺類」「ワンプレート」「ご当地グルメ」「冷凍スイーツ」など11部門、アイスクリームは「カップ」「ハンディ」「プレミアム」「からだケア」など7部門に加え、今年から「冷凍ペットフード・アイス」部門を新設した。投票期間