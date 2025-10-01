■MLBナ・リーグワイルドカードシリーズ1回戦ドジャース 10−5 レッズ（日本時間1日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのレッズ戦に“1番・DH”で出場し、プレーオフ初の1試合2本塁打を放つなど5打数2安打3打点の活躍。ド軍は5本の本塁打を含む15安打10得点の大勝を飾った。2年連続のワールドシリーズ制覇に向け、まずはプレーオフ初戦に勝利した。試合は初回、大谷に先頭打者アーチが飛び出すと3