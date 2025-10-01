◆ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦ロサンゼルス・ドジャース10ー5シンシナティ・レッズ30日（日本時間1日午前10時8分試合開始、ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは30日（日本時間1日）、レッズとホームで対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。第1打席と第4打席でホームランを放ち、ドジャースが勝利した。ナ・リーグ西地区優勝のドジャースは、ワイルドカードで勝ち上がった中地