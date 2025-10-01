ロッテは、「香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞」を10月7日から発売する。同商品は、苺香るプレッツェルに、風味豊かなピスタチオのコク深い味わいと、苺のほんのりとした甘酸っぱさを楽しめるチョコレートを最後までたっぷり閉じ込めた。「ナッツの女王」とも呼ばれるピスタチオは、近年スイーツ需要を筆頭に輸入が急増しており、その鮮やかな緑色と濃厚な風味が人気を博し、一過性のトレンドから、優雅なフレーバーのスタ