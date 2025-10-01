「明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣（スーラー）焼そば」明星食品は、カップ焼そば「明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣（スーラー）焼そば」を、10月13日に発売する。「明星 中華三昧」シリーズは、高級袋めんの先駆けとして1981年に誕生した、本格的なおいしさが楽しめるロングセラーブランド。特に「榮林 酸辣湯麺」シリーズは、袋めん、タテ型カップめん、カップスープを展開し、シリーズ累計で酸辣湯麺 売り上げNo.1（マーチャンダ