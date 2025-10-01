セイコーウオッチは、ディズニー・アニメーション映画「蒸気船ウィリー」の世界を表現した振り子つき掛時計2種を、ミッキーマウスの誕生日である11月18日から発売する。FS805Bは限定数量300台、FS806Bは限定数量200台となる。同作は「ミッキーマウスがデビューした時期に、ディズニーとセイコーと出会っていたら？」をテーマに、ミッキーマウスがスクリーンデビューを果たした1928年当時のノスタルジックな雰囲気を感じられる振り