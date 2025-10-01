タレントの堀ちえみが30日に自身のアメブロを更新。歯科医院でホワイトニングを受けたことを報告した。この日、堀は「歯科医院にて、ホワイトニング中」と明かし、施術中の自身の写真を公開。「きれいになりますように」と願いをつづり「何度も薬剤塗って、休ませて…を繰り返してます」と施術の様子を説明した。続けて更新したブログでは「ホワイトニングのあと afterです」と報告し、施術を終えた自身の写真を公開。「自然光でこ