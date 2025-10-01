旧優生保護法問題の第1回検証会議を進行する松原洋子座長（中央）＝1日午後、東京都千代田区旧優生保護法（1948〜96年）下での障害者に対する強制不妊手術や人工妊娠中絶を巡り、国会は1日、原因究明や再発防止に向けた検証を始めた。衆参両院から委託を受けた日弁連法務研究財団が第1回会議を開いた。国会による検証は初めて。期間は約3年を見込み、報告書をまとめる。旧法が半世紀近く存続した経緯や、差別に当たる条文が削除