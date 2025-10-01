広島は1日、高橋建投手コーチ、横山竜士投手コーチと来シーズンのコーチ契約を締結しないと発表した。高橋コーチは22年から4年間投手コーチを務め、横山コーチは20年から6年間一軍や二軍で投手コーチを担当した。