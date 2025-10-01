広島は１日、育成選手１人を含む８選手と来季契約を結ばないことを通告した。この日、発表されたのは、松山竜平外野手（４０）、田中広輔内野手（３６）、上本崇司内野手（３５）、宇草孔基外野手（２８）、中村健人外野手（２８）、河野佳投手（２４）、赤塚健利投手（２４）、育成の小林樹斗投手（２２）。通告後、上本は現役引退を示唆、松山、田中、赤塚、育成・小林は現役続行を希望し、宇草、中村健、河野は今後の進路に