米首都ワシントンのナショナルモールで警戒に当たる州兵/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は９月３０日の演説で、軍や州兵の「訓練場として危険な都市」を利用すべきだとの考えを示唆したとみられる発言を行った。トランプ氏はバージニア州クァンティコに集まった軍の将官を前に、「こうした危険な都市の一部は米軍や州兵の訓練場に使うべきだと、ピート（ヘグセス国防長官）に伝えた。我々は間もな