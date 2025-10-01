日米関税合意後、初めての日銀短観で大企業・製造業の景気判断が2期続けて改善しました。短観は、日銀が企業に対し景気をどうみているかなどを尋ねる調査です。9月の短観では、景気が「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を差し引いた指数が、「大企業・製造業」でプラス14となり、前回の調査から1ポイント上昇して、2期連続で改善しました。日米関税交渉の合意を受け、先行きの不透明感が和らぎ、「自動車」